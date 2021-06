Bonjour et bienvenue sur ma page .



Vous trouverez ci-dessous mon parcours en quelques pots clés. Pour plus de détails, n’hésitez pas à me contacter.



Mounia Bonnefoy



*--------------------------------------------------*



- > 15 ans d'expérience

- Analyste Fonctionnel Applicatif /AMOA

- Ingénieur Etudes et Développements SAP R/3

- Mariée – 2 enfants

- Où ? à Coudoux (13)

- Diplômes :

/ Master Qualité (Major de promo)

/ DUT Traitement Informatique des données

/ BAC Scientifique