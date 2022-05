Laetitia PRONZATI

Après plusieurs années passées en contrôle de gestion au sein d'un groupe côté en bourse et j'ai souhaité revenir à une entreprise de taille humaine pour avoir une vue d'ensemble et être au coeur du décisionnel d'entreprise.



Au fil des années, j'ai fait évolué mes domaines de compétences dans les suivants :

FINANCE : Consolidation Groupe, Prévisionnel (Business plan et Forecast), plan de financement de projets spécifiques, création et mise à jour des indicateurs, prévisionnel de trésorerie, accompagnement levée de fonds.



SUIVI COMPTABLE : trésorerie, reprise de société, suivi des comptes clients et fournisseurs, relation avec les commissariats aux comptes.



RESSOURCES HUMAINES : suivi des recrutements, suivi de paie, mise en place des obligations légales, superviser les processus RH,



JURIDIQUE : suivi et mise à jour des contrats, rédaction des procédures juridiques en cas de litige.



SYSTÈME D'INFORMATION : Définir les besoins et moyens nécessaires à l’optimisation du système d’information.



Mes compétences :

Sap

Contrôle de gestion

management

prevision