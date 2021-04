Celine THEVENOT

Animation commerciale organisée sur différentes cibles

Management équipe multi métier

Gestion de projet

Mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie

Création d'outil de pilotage

Management à travers une démarche d'amélioration continue (PDCA)



En parallèle je m'intéresse au métier de coach et de consultant

J'aime monter un projet et accompagner les personnes sur leur développement personnel.

Je participe à des rencontres sur différents thèmes (bien être au travail, management, gestion des activités commerciales, réussir ses projets, ...).



Tout en développent mon expérience et ma posture de manager, je prépare doucement mais sûrement mon ascension professionnelle vers le métier de coach et consultant.



Mes compétences :

Animation commerciale

Négociation

Qualité de Service et Satisfaction Client

Management d'équipe

Communication

Organisation du travail

Pilotage du changement

Ressources humaines

Danse

Management

Organisation

Développement personnel

Achats

Gestion de projet

Conseil

Coaching individuel et collectif

Écoute

Esprit d analyse