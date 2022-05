Thierry SOUBRIER

Mon expérience aussi bien sur des projets MOA que sur des projets MOA, m'ont permis de comprendre toute la problématique d'un projet de A à Z.

Cette vision globale, est un gros avantage pour éviter certains pièges.

De plus, depuis quelques années, je me suis orienté vers des projets gérés en méthode Agile.

Ma double casquette me permet donc d'être aussi bien en amont des projets lors de la définition des cahiers des charges , une vision du système d'information à plusieurs années, que de gérer des projets de développement informatique.



Mes compétences :

Chef de projet

Distribution

MOA

Gestion de projet