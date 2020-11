Jerome POILVET

Après avoir fait un IUT en Gestion des Entreprises et des Administrations, je suis parti aux Etats-Unis, à New York, afin de valider un Diplôme Universitaire d'Enseignement Technologique International (DUETI).

A mon retour en France, j'ai souhaité acquérir une deuxième compétence en informatique et j'ai ainsi intégré la formation Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAG) à Lyon.

Diplômé d'un Master 2 MIAG en 2007, je suis actuellement ingénieur en développement dans une société de prestation de services.



Au cours de mes années d'études j'ai pu développer des compétences relationnelles grâce à un parcours associatif poussé et à des expériences professionnelles variées.



Mes compétences :

Php/mysql

Java/j2ee

BIRT

Talend Open Studio

Sociable et Responsable

Soapui

Play Framework

Testlink

SQL

Gestion de projet

Liferay

Php

Informatique

Java

Ikos

Apache

Windchill