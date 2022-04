Blaise KOUAKOU

Mes expériences professionnelles au sein de plusieurs sociétés et dans différents départements, m’ont permis d’acquérir de nombreux atouts dans l’administration commerciale, la trésorerie, le contrôle de gestion et la gestion des projets. Aussi ma capacité d’adaptation dans le travail et des responsabilités, avec une maitrise des normes comptables internationales et de l’anglais constituent des compétences à mettre au service d’une entreprise en forte croissance.







Mes compétences :

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Gestion administrative

Analyse financière

Comptabilité analytique

Gestion de trésorerie

Administration des ventes

Maitrise logiciel EXCEL; WORD; POWER POINT; SAP