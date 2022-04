Blaise LOUPIAC

Master 1 Rgrh validé au sein de l'école IGS-RH.



Mémoire de Master:

« Quelle politique de formation peuvent mettre en place les directions des

ressources humaines, depuis la réforme de la formation pour répondre à

l’émergence des métiers du digital ? »



Mon histoire :

Issu du monde de l'Art et du graphisme (Gobelins) ;

Grandi par le monde très professionnel des SSII ;

Influencé par l'esprit protocolaire du secteur de la banque et des assurances ;

Affirmé et aguerri aux rouages de la formation professionnelle et des nouvelles compétences issues de la digitalisation...

...L'aboutissement d'années qui confirme mon choix et mon arrivée dans l'univers si riche des ressources humaines.



Mon parcours est fait d'expériences et de jonctions de compétences qui m'ont fait décider de ma dernière formation en Master I RGRH.

J'espère et je veux croire que j'amène avec moi une nouvelle vision du service des ressources humaines.



Au plaisir de pouvoir en discuter et partager avec vous.



BL



Mes compétences :

Expert En Formation

Conduite De Projet Commercial

Negociation Et Communication

Nouvelles Technologies

Ressources humaines

Droit social

Droit du travail

Recrutement

Administration du personnel

Entretiens (EAE, EP, EAP)

Paie

Gestion financière

GPEC

Remunération

Politique de formation

PSE

Conduite de réunion

SIRH