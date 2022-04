Blaise Marius MBA

Je suis titulaire d'un Master 2 en Audit et Contrôle de Gestion à l'écoute des opportunités,la recherche d'autres expériences, de nouveaux challenges et opportunités plus stables dans les institutions financières du pays ou dans la sous régions, des Banques et autres activités .

Aussi, je suis très passionné par les métiers du contrôle interne et de l’audit interne en passant par la comptabilité.

Tout au début de ma carrière professionnelle, j'ai commencé par des stages en cabinets puis j'ai beaucoup fait de l'administration.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Management opérationnel

Audit comptable

Contrôle interne

Audit interne

Comptabilité générale

Marketing opérationnel