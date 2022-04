Bruno AKOUANGOU

Fonctions occupées : Auditeur interne. Directeur Adjoint chargé des missions comptables et financières. Délégué au Comité Technique "Finances et Etudes Economiques" de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (A.G.P.A.O.C.), pour le compte de la République Gabonaise. Attaché de Cabinet du Président du Conseil d'Administration de l'Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG), avec rang et prérogatives de Conseiller.



Compétences : comptabilités générale et analytique ; gestion financière ; élaboration budgétaire ; 'établissement des comptes annuels et de la Liasse Fiscale ; audit interne ; examen des dossiers destinés au Conseil d'Administration et au PCA ; suivi de la gestion du domaine portuaire ; présence aux Assemblées Générales du Conseil d'Administration ; préparation et déroulement des missions spécifiques à la demande du PCA ; supervision du Cabinet particulier du PCA.



Rattachement fonctionnel : direct au Président du Conseil d'Administration.



Atouts : 20 ans d'expérience professionnelle au 30 septembre 2016 à l'Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG) ; ouverture d'esprit ; disponibilité ; polyvalence ; créativité ; autonomie ; indépendance, objectivité, rigueur et loyauté ; accès illimitée aux informations, aux documents et à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; bonne capacité d'analyse et de synthèse ; très pointu en matière de contrôle interne ; connaissances en informatiques d'application ; permis de conduire depuis plus de 20 ans.



Mes compétences :

Audit interne

Conseil en management

Comptabilité

Elaboration bugétaire

Gestion financière