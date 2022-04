Blaise MAYEMBA

Secrétaire fédéral de l'Union pour la Nation Congolaise- UNC Fédération Maroc.

Premier Conseiller National au Bureau de Organisation Démocratique du Travail- ODT Immigrés: syndicat défendant les droits de travailleurs immigrés au Maroc.

Vice Président de la Diaspora Congolaise au Maroc, DI.CO.MA en abréviation: association à but lucratif luttant contre le gâchis des profils et talents des subsahariens au Maroc.

Ancien professeur enseignant de math, physique et chimie au niveau terminal en RD CONGO.

Ingénieur en électricité.

Marketeur et téléprospecteur pour la pré vente de panneaux photovoltaïques.