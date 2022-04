Blaise MENDY

2011 : Consultant en INGENIERIE LOCATIVE POUR TOUS PROJETS INFORMATIQUES, MEDICAUX ET INDUSTRIELS.



2010 : Ingénieur d'Affaires chez EXELCIA



2009 2010 : Ingénieur Commercial chez D.L DEVELOPPEMENT



2008 : Ingénieur d'Affaires chez CONSULTAKE

Accompagnement indépendant en étude, conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage en système d’information et de communication.



De janvier 2006 à septembre 2007 : Manager d’une équipe de 10 Commerciaux, chez Alma Consulting Group - Vendre des contrats en conseil opérationnel pour :

- l'optimisation des charges salariales

- l'assistance technique à l'accès aux financements de l'innovation, en France.



De 1998 à 2005 : Consultant commercial en droit de la Sécurité Sociale, contentieux sur les cotisations patronales auprès de CFC EXPERT 41, rue Delizy - 93860 PANTIN > rémunération annuelle : 120 K€

9 ans Conseil Opérationnel en France, auprès de grands groupes de la grande distribution : la SAMARITAINE, Monoprix, Galeries, BHV etc. De l’industrie UMICORE, ACOME, FIBERWEB, LINVOSGES, ROSSMANN, UNION MINIERE

Détection des besoins et accompagnement dans la durée.



1996-1998 : Responsable commercial Grands Comptes, Industries, et Services, au sein du Groupe D.A.F.S.A, PRIMARK 11, rue Robert de Flers 75015 Paris

1994-1996 : Conseiller commercial, responsable de secteur, à la société Paris T.V. Câble 6 villa Thoréton 75015 Paris

1994 : Chargé d'études à la société AXES 183 avenue d'Italie 75013 Paris

1994 : Chargé d'études auprès de la société AREA

1993 : Télé-enquêteur MV2 (Montrouge )

Télé-vendeur MKTEL( Paris )



Mes compétences :

Pack office

Vente

Formateur

Manager

Persévérance

Accompagnement