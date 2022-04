Blaise MULLIEZ

Actuellement en poste chez NXP Semiconductors, Toulouse, dans l'équipe Sensor Motion, en tant qu'ingénieur-docteur en Design ASIC analogique (conception de détecteur de mouvement, inclinaison et rotation (basic motion detector, acceleromter, inclinometer, gyroscop) pour les marchés grand public et automobile.



Docteur en microélectronique de l'Université de Toulouse - INP Toulouse

Titre de la thèse : Linéarisation à base de réseaux de neurones pour amplificateurs de puissance

Soutenue le 30 juin 2015



Ingénieur en électronique et microélectronique, spécialisé en Conception de Circuits Intégrés (INP-ENSEEIHT).



Master en Ingénierie biomédicale, et Master en Micro- et Nanosystèmes (Université Paris IV, René Descartes).



Attiré par la recherche, le développement et la conception (universitaire ou industrielle) en microélectronique.



Compétences:

- Langues : Français (langue maternelle), très bon niveau d'anglais (TOEFL iBT : 110/120), bon niveau d'allemand, notion d'espagnol et de grec.

- Programmation : C, LATEX, VHDL, VHDL–AMS, Verilog-AMS, ASM.

- Electronique : Logiciels de CAO Cadence (OrCAD et PSPICE, Virtuoso, Layout), Xilinx ISE, NI LabView, matériel de laboratoire, salle blanche.

- Biophysique : PCR, HPLC, électrophorèse sur gel, clonage moléculaire, spectroscopie de masse, lyophilisation.

- Divers : MS Windows, Apple Mac OSX, Linux, Suite Microsoft Office (et équivalents), logiciels de graphisme 2D (Adobe Photoshop et Illustrator), et 3D (Blender, SketchUpAutodesk Fusion360)



Publication et distinctions :

- Article : B. Mulliez, E. Moutaye, H. Tap, L. Gatet, F. Gizard, “Predistortion system implementation based on analog Neural Networks for linearizing High Power Amplifiers transfer characteristics”, International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems (S2IS), vol. 7, no. 1, March 2014, pp. 400-422

- Conférence : B. Mulliez, E. Moutaye, H. Tap, L. Gatet, F. Gizard, “Predistortion system implementation based on analog Neural Networks for linearizing High Power Amplifiers transfer characteristics”, in 36th International

Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), July 2013, pp.412-416

- Brevet : B. Mulliez, G. Soubercaze-Pun, L. Gatet, E. Moutaye, H. Tap, “Procédé de configuration d’un circuit corrigé comprenant un circuit imparfait et un circuit de prédistorsion”, France patent 1 453773 (CNES-DGA-CNRS-INPT), 2013

- Prix : Laurier de l'INP de l'Invention 2016 pour le brevet “Procédé de configuration d’un circuit corrigé comprenant un circuit imparfait et un circuit de prédistorsion”, juin 2016



Mes compétences :

Microélectronique

Biochimie

Biophysique

Électronique

Traitement du signal

Électronique numérique

Électronique analogique

Enseignement

Cadence Virtuoso & Spectre

Microsoft Office

Verilog-AMS

Matlab, Scilab

VHDL-AMS

VHDL

Infographie 2D (Adobe Photoshop, Illustrator)

FPGA

Inforgraphie 3D (Blender, AutoDesk Fusion 360, Ske