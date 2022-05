Durant mes études de Droit, j’ai développé un intérêt particulier pour le Droit Social. Les métiers qui attraient à ce domaine sont variés et passionnants.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Contentieux social

Droit individuel et collectif du travail

Conseils aux opérationnels

Aspects comptables et financiers de la GRH

Capacité d'adaptation rapide au changement