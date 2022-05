Bonjour et merci de votre visite sur mon profil.



Récemment diplômée (Octobre 2014) d'un Master 2 de Droit des Assurances, je suis aujourd'hui en recherche active d'emploi.



Au cours de ma formation de Juriste, j'ai développé un profond intérêt pour le secteur de l'Assurance.



J'ai acquis les connaissances et compétences relatives à ce secteur notamment dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au service de gestion Sinistres Corporels et Automobiles de la MAIF (1 an).



Afin de vous faire part de ma motivation et de mon projet professionnel, n'hésitez pas à me contacter.



Cordialement,



Laurie Foulon-Camel

Mes compétences :

Droit public

Droit international

Gestion de sinistres

Droit immobilier

Loi Badinter

Droit international et de l’Union européenne

Assurance

Gestion de la relation client

Droit des assurances

Relations clients

Relationnel

Vente

indemnisation

Droit