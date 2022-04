Blaise Oscar ILBOUDO

Je suis Ingénieur-Conseil en formation et systèmes d'emplois, titulaire du Certificat de capacités en expertise d'ingénierie de formation de l'AFPI Rhodannienne(Lyon), titulaire d'un Master II en Affaires Internationales Option marketing international de l'Université du Littoral (DUNKERQUE/FRANCE).

Titulaire d'un 3è cycle en Ingénierie de la formation et des systèmes d'emplois de l'Université de Toulouse I-Capitole.

Chef du service relations avec les entreprises au Fonds d'Appui à la Formation Professionnelle et à l'Apprentissage(FAFPA/BURKINA)

Membre Fondateur du Lions Club Ouagadougou Elites

Enseignant vacataire Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature(ENAM) Burkina Faso



Mes compétences :

Leadership

Relationnel

rigueur