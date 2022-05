Nathalie YARO

Titulaire d’un Master en Marketing & Communication d’Entreprise et d’un Diplôme Universitaire en gestion administrative – Option ASSURANCE,

Mes domaines de compétences couvrent entre autres le marketing et la communication d’entreprise.

Très motivée et attentionnée, je suis communicative et j’ai une bonne capacité rédactionnelle.

Je suis en outre dynamique, et j’aime le travail bien fait, je suis très autonome et j’ai la facilité d’intégration dans une équipe.



Mes compétences :

Autonomie

Communication

Courtoisie

Dynamisme

Initiative

travail en équipe