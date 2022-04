Blaise Pascal KAMGA CHOCHA

DEPUIS LE 01 SEPTEMBRE 2012:CHARGE DES AFFAIRES GÉNÉRALES AZA-AfriGaz Inc.



DU 23 AOUT 2009 AU 31 AOUT 2012:DIRECTEUR COMMERCIAL AZA-AfriGaz Inc.



MISSION:Améliorer la part de marché de l'entreprise,

en mettant sur le marché des quantités de plus en plus importantes d'emballages.Notamment les mini-citernes,les emballages de 6 kg et ceux couramment utilisés de 12.5 kg.

cela se fait par l'entremise d'une forte équipe commerciale de plus de 20 livreurs,chauffeurs et commerciaux disséminés dans les villes de DOUALA,YAOUNDÉ,BAFOUSSAM et BERTOUA.

Il n'en est pas moins de l'encadrement et les formations permanentes à offrir à nos gérants de micro-centre emplisseurs des villes de LIMBE et BAMENDA,et nos multiples grossistes qui sont des partenaires qui accompagnent ce noble projet.



AZA-AfriGaz Inc. reste jusqu'à ce jour la seule entreprise gazière du CAMEROUN qui s'affirme par la création des stations à gaz afin de rapprocher de plus en plus le gaz de ses clients des zones les plus reculées,contribuant ainsi à la lutte contre la déforestation.



JUSQU'AU 22 AOUT 2009:

CHARGE DU CONTRÔLE GÉNÉRAL ET DE L'APPROVISIONNEMENT.

Approvisionnement en gaz auprès de la SONARA (Société Nationale de Raffinage) ET de la SCDP (Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers).

Approvisionnement en bouteilles vides de gaz (importations)

Optimisation des ressources et du matériel à travers une documentation conçue pour améliorer les règles de gestion.



Mes compétences :

CHARGE DES AFFAIRES GENERALES