Avec 26 années d’expérience en technologies de l’information, durant lesquelles, M. PRAGASSAM surtout œuvré à titre d'architecte d’entreprise, de chargé de projet, de responsable de l’exploitation ou des opérations, il a débuté ma carrière en 1989 comme formateur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis.

Ensuite, en 1993 dans le groupe AYOT, spécialisé dans le commerce de détail aux Antilles, M.PRAGASSAM a élaboré l’infrastructure informatique entre les divers points de vente à travers les îles. Il a été membre du comité de direction.

En 1998, il a intégré l'entreprise de consultation en informatique Ausy dans un rôle de conseiller senior. Durant cette période de neuf ans, M. PRAGASSAM rempli les fonctions d'architectes d’entreprise en télécommunications et sécurité, de chef de projet et de directeur de projet.

Dans la société Alcatel-Lucent Entreprise en 2007, à titre de chef de projet technologique en processus d'affaires d’impartition de la voix et de la donnée, Il construit les modèles économiques de gestion des donnés, de la voix, des infrastructures et du centre d’appel.

Pour la firme d'ingénierie québécoise Dessau en 2009, Il a rédigé les appels d'offres en infrastructure jusqu’en février 2010, dans le cadre d'un projet de développement d'infrastructure de télécommunications en Algérie pour la compagnie Sonelgaz.

En mars 2010, comme ingénieur consultant, Il a rejoint la société BULL où il a réalisé un projet de téléphonie IP, un projet d’architecture d’entreprise d’un système temps réel de télécommunication destiné à Électricité de France. De plus, Il y a œuvré en tant que gestionnaire de crise informatique à la Direction centrale du Service de Santé des Armées en France.

En 2012, à la SAAQ, il a été consultant en développement d'affaires pour un mandat en géolocalisation. Enfin, en 2013-14, il a effectué un mandat dans le Mouvement des caisses Desjardins comme conseiller en architecture d’infrastructure de télécommunications (GTD).



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Infogérance

Innovante

Maîtrise d'ouvrage

Marketing

Réalisation

Réseaux d'entreprise

Solutions techniques

Urbanisme

Informatique