Blaise ROBIN

L’ensemble des expériences acquises lors de mes différents stages m’a permis de découvrir le fonctionnement d’un laboratoire, d’enrichir à la fois ma méthodologie et mes connaissances scientifiques et de perfectionner mon niveau d’anglais. La mise en pratique des connaissances acquises à l’université m’a fait réaliser que le travail de recherche représente la voie professionnelle dans laquelle je m’épanouis le plus.



Mon intérêt pour la recherche est avant tout lié à la liberté intellectuelle qu’elle offre. Le travail collectif sur lequel s’appuie cette profession m’offre également un cadre qui me correspond. J’apprécie également l’émulation née d’une compétition et d’une saine rivalité.



Sur le plan professionnel, je désire travailler dans un laboratoire axé vers la recherche appliquée, autour d’objectifs clairs et concrets. J’espère pouvoir diversifier, avant tout, mes compétences dans le domaine de la R&D. Je suis certain que ma ténacité, ma rigueur et mon sens de l’organisation ainsi que mon envie d’appliquer concrètement mes connaissances seront des atouts indispensables pour évoluer au sein d'un laboratoire ou d'une entreprise privée. De plus, les personnes avec qui j’ai travaillé ont pu apprécier ma faculté à m’intégrer et mon aisance dans le contact humain qui sont indispensables au bon déroulement des recherches au sein d’une équipe scientifique.



Mes compétences :

Flow cytometry

Mice experimentation

Purification of fusion proteins

Southern blot

SiRNA transfection

Microscopy

Immunoprecipitation

Western blot

Cell culture

Fluorescent spectroscopy

Immunofluorescency

PCR

Recherche

Expérimentation animale

Cancérologie

Biologie

Industrie pharmaceutique

Développement