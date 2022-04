Je suis un Agroéconomiste diplômé de la Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles (FASA) de l'université de Dschang-Cameroun en Économie Rurale option Agribusiness Management.



Mes compétences :

Sociologie Rurale (Approches de Vulgarisation)  S

Excel  Saisie et traitement de texte et autres (W

PowerPoint

producteurs...  Gestion des Projets Agricoles  G

 Economie Rurale

accompagnement et renforcement des capacités des i