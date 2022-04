J'habite Cannes dans les Alpes Maritimes.Je suis spécialisé dans le reportage événementiel professionnel(congrès, salons, séminaires, conventions) privé (mariages, baptêmes, anniversaires, fêtes de familles) associatif (manifestations sportives (foot,rugby,tennis..), et artistiques (galas de danse)

Je privilégie le contact humain pour réaliser des reportages vivants et réactifs.

Je suis mobile et me déplace sur toute la France, l'étranger.

J'ai choisi le matériel Canon pour effectuer mes prises de vues(Canon 1DX, Canon 5D Mark III, Canon 5D Mark II)

J'utilise le wifi sur mes boitiers pour transmettre mes images plus rapidement.

Je suis équipé d'un système numérique mobile qui me permet d'imprimer sur le lieu de l'événement des tirages papiers (tirages 10x15 au 15x23, procédé sublimation thermique, capacité:240 épreuves/h)

Pour me contacter 06 09 34 92 95

blaise.tassou@wanadoo.fr



Mes compétences :

Reportage photo

Photographie Evénementielle

Photographie industrielle

Adobe Lightroom 5.3

Adobe Photoshop CS6