Blaise TESSON

Bonjour à tous,



Issu du milieu industriel automobile, je me suis reconverti dans le domaine du service et de l'archivage actif pour le compte d'Iron Mountain.



Nous proposons diverses solutions d'archivages de documents, du Record Management à l'externalisation de données en passant par la sauvegarde en temps réel.



Pour ma part, je suis en charge de notre centre de stockage de données basé sur St Denis, nos clients y externalisent leurs données de manière quotidienne.



Le site de St Denis, est le 2eme d'Europe Occidentale en terme de performance, du fait de son activité quotidienne (2000 à 3000 entrées/sorties jour) et de son volume de stockage d'environ 300000 objets. Nous garantissons sécurité, confidentialité et conditions de stockages en température et hygrométrie constante.



Depuis peu, j'ai aussi à charge notre site d'Aix en Provence, et donc l'activité Data Protection France dans sa majorité.



N’hésitez pas à me contacter si vous cherchez une solution d'externalisation, je me ferai un plaisir de vous aider à trouver un moyen adapté à votre besoin.



Et bien entendu, je reste ouvert à tout nouveau challenge intéressant.



Bien à vous.



Mes compétences :

Externalisation

Achat

Automobile

Logistique

Amélioration continue

Management

QHSE

Supply chain