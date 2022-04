Blaise TOUKAM

Gestionnaire de formation avec une spécialité en Marketing et Conseils Stratégiques, mon cursus académique couplé aux séminaires que j’effectue me permettent de maintenir en éveil mes compétences tout en offrant à chacun des mes clients les services adaptés à leur besoin. Mon parcours professionnel fait de moi un expert dans la pratique de l’Analyse des Données, de l’Audit Marketing, de la Formation, de la Gestion de la Clientèle, de la Planification Marketing, de la Gestion de la Communication et de la réalisation des business plan…. Au courant de mes années d’expérience j’ai évolué du poste de Chargé d’Etudes Senior à celui de Directeur du Cabinet CIBLE Gabon, ceci grâce à mes qualités de leadership, de management, d’analyse et d’esprit d’équipe.



Mes compétences :

Marketing