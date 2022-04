Blaisy MOUNDINGA

Titulaire d'un Master en Direction commerciale et Marketing obtenu en Espagne, je suis depuis 2008 Gerant de la Societe GM INTERNATIONAL, specialisee dans la vente et la maintenance des machines bancaires, les prestations des services.

Mon objectif principal est de creer des partenariats dans le domaine des services aux entreprises.

Je reste a votre disposition pour toute proposition allant dans ce sens.



Mes compétences :

Informatique

Gestion monetique

Prospection et Gestion clientele

Gestion des ventes et logistique

Gestion administrative et management