Blanc ERIC

Transports Nationaux et Internationaux

Frigorifiques et industriels

Stockage et entreposage



Transporteurs routiers en semi tautliner et semi frigo de -25° à +25°.



Nos activités :



TRANSPORTS INDUSTRIELS ET FRIGORIFIQUES

- Lot complet et demi lots / Alimentaire

- Transport sous température dirigée

- Marchandise dangereuse - Transport exceptionnel de 1ère catégorie

- Transport soumis à autorisation de déchets.



LA LOGISTIQUE

- Stockage / Entreposage



AUTRES ACTIVITES

- Mise à disposition de véhicules avec chauffeur

- Location de véhicules

- Transports de décors et spectacles

- Livraisons de matériels son et lumière



Notre parc :



Flotte entièrement équipée de système de géolocalisation

- Information en temps réels

- Optimisation et efficacité accrue

Semi tautliner (hayon)

Semi frigorifique

Semi fourgon (hayon)

Porteurs (fourgon et tautliner)



