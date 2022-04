Blanc FRANCOISE

Je maîtrise parfaitement un poste de d'assistance et je pense que mon expérience peut apporter un soutien non négligeable à une équipe.

Assistante/ Secrétaire polyvalente/ Comptable

Je travaille seule, je suis polyvalente dans le domaine du Bâtiment (de la création d une entreprise à sa fermeture) de la rédaction des statuts et autres documents jusqu’ a la DCP

Et dépôt des comptes auprès des tribunaux de commerces

J assure toute la comptabilité bilans compris également les paies DADS comprise et déclarations de fin d’années – je négocie avec les banques / cabinet d Avocat / juristes

Je suis à l aise dans tous ces domaines





Mes compétences :

Secrétariat

Comptabilité générale

Microsoft Excel

Paie

Microsoft Word

EBP

Ciel

Bâtiment