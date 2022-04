Blanca CLAVER

Mortimer English Club offre la possibilité aux enfants et aux adultes d’apprendre l’anglais sans pression, sans tabou, comme nous avons appris notre langue maternelle.

Ce concept nouveau en France a réussi dans plus de 25 pays dans le monde. Il est axé sur la compréhension et la parole libre et s'inspire de l'apprentissage de la langue maternelle. La méthode d'apprentissage par le jeu, en solo ou mini groupe, pour créer une dynamique stimulante ( des flashcards, des chansons, des jeux de rôle, de mises en situation, vocabulary games, grammar worksheets...) Our motto is enjoy Learning with fun and games !

A chaque besoin, une solution! :

- English for Minis ( l'anglais pour les 2-4 ans)

- English for Children ( l'anglais pour les 4-11 ans )

- English for Teens ( l'anglais pour les collégiens et lycéens)

- English for You 1, 2 ou 3 ( l'anglais pour les adultes)

- Fit for Business English ( l'anglais des affaires)

+ Ateliers de langues et stages d'anglais ou d'espagnol.



