Blanchard BRUNO

J'ai été 15 ans conducteur offset, gestion stocks, papiers et fournitures, acceuil clients. j'ai également effectué des travaux de finition sur plieuses et assembleuses.

je connais bien les copieurs numérique haut volume couleurs et noir et je travail maintenant en PAO, ce qui me permet de connaître l'intégralité de la chaîne graphique.



Mes compétences :

Gestion de la production