Blanchard FLORIAN

Mes compétences :

Communications et relations avec les clients

Configuration d'un serveur de messagerie Exchange

Environnement Linux , Serveur LAMP

Utilisation de Logiciel de supervision (SNMP)

Configuration d'un parefeu (Pfsense)

Gestion des environnements Virtuels (Esxi/Proxmox)

Administration de réseaux virtuels (VLAN)

Depannage et Configuration de Routeur / Switch

IT essentials

CCNA2

CCNA1

Anglais Technique et Informatique

Administration de droits / Annuaire LDAP