Meunier FLORIAN

Dirigeant commercial Spécialisé dans le B to B plus particulièrement dans les domaines automobiles, Poids Lourds, Agricole, construction TP, pièces détachées, semi remorques, en France et Europe. Gestion et développement d'entreprise Business Unit, Mise en place et développement de réseaux de distributeurs,VDI - réseaux sélectifs . Grands comptes puis directeur export dans le secteur du textile et de l'habitat de 1992 à 2000. Direction réseau véhicules Neufs VN et véhicules d'occasion VO, direction des ventes en Europe et US.

Directeur des ventes Grands Comptes et réseau pour MAN camions & Bus 2000-2002.

2003 directeur général d'une société de conseil en développement.

en 2012 CNH responsable du développement, avant un changement de présidence dont la mission et de réduire les couts dans le TP en crise.

Objectif : intégrer une société type division, BU, filiale, pour du développement réseau, direction commerciale et Marketing en France comme à l'international.



Objectif : Vendre, Développer, Gérer et Créer en France ou à l'Export.



Spécialisations : Spécialiste en management commercial, développement et direction de réseau de distribution. Anglais et espagnol courants. Maitrise des outils informatiques. Très opérationnel, mobilité professionnelle. Personnalité d'entrepreneur.



Mes compétences :

Vente

Export

Manager

Directeur commercial

Automobile

International

Import

Management

Commerce