Blanchard STEPHANE

· Animateur / encadrant technique en chantiers d’insertion ;

· Encadrement et suivi des stagiaires dans leurs modalités d'insertion ;

· Entretien et évaluation des personnes en insertion ;

· Conduite et maîtrise de la conduite d’entretien individuel et collectif ;

· Accompagnement de publics spécifiques ;

· Administration et gestion d'une petite structure ;

· Concevoir et l'élaboration de méthodes et d'outils pédagogiques. ;

· Aide à la construction d'un itinéraire de formation face à face ;

· Animation et accompagnement d’atelier de Technique Recherche d’Emploi ;

· Transmettre des savoirs, savoirs-être, des savoirs-faire à un public adulte ;

· Elaborer et définir et mise en pratique en situation un projet de formation ;

· Session de formations individuelles et collectives, ateliers.

· Divers taches administratives. partenariat avec les acteurs locaux ;

· Accueillir, conseiller, orienter, et suivre des Personnes connaissant des difficultés d'insertion de santé ou / sociales ou professionnelles.



Mes compétences :

Anthropologie de l'imaginaire

Gestion des ressources humaines

Économie sociale et solidaire

Insertion sociale

Formation professionnelle

Sociologie

Psychologie sociale

Anthropologie

Nouvelles technologies

Philosophie du langage sociologie de la conna