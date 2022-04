Beauclair STEPHANE

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadéo.



Après avoir suivi un cursus en Ecole de Commerce, j’ai débuté ma carrière professionnelle chez un leader du Conseil. Au cours de cette expérience professionnelle, j’ai développé des expertises dans les métiers de la Direction Financière et le pilotage de projets.



Fort de mes 11 années d’expériences dans le métier du conseil, j’ai fait le choix de rejoindre le cabinet de conseil généraliste, ADVENTS Consulting, au sein duquel j’occupe la fonction de Manager.



J’accompagne depuis plus de 13 ans la transformation des entreprises à travers des missions:

• Organisationnelles (Refonte des processus de Directions Financières)

• Expertise métier (Optimisation du processus de clôture des comptes comptables)

• Accompagnement au changement (Pilotage de projets)



Passionné par mon métier et attaché à mon cabinet, je serai heureux de vous en parler de vive voix.



Mes principales références dans les secteurs de :

- Industrie: Air liquide, Essilor, DCN

- Banque: Crédit Agricole Immobilier, BRD (Société Générale Roumanie)

- Transport: ASF, CMA-CGM, Geodis, Grand port maritime de Marseille

- Télécommunications: Orange France, Orange Corp, France Telecom

- Services: HR Access, Compass Group



Stephane Beauclair

Tel: 06 19 02 50 09

Email: stephane.beauclair@advents.fr



Mes compétences :

OEBS

Conseil

Finance