Marie CREACH

En tant que chargée de projet informatique des applications de gestion comptable et financière, je gère et conduis des projets d'évolution fonctionnelle et technique.

De la collecte des besoins utilisateurs à la conduite du changement, j'interviens sur l'ensemble des grandes phases du projet.

Ma place au service des études de CAAGIS me permettent d'interagir aussi bien avec les utilisateurs que les équipes techniques.





Mes compétences :

Business

Construction

Oracle

Oracle EBS

Reporting

Reporting financier

Support