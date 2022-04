Blanchard YANN

SA PRÉSENTATION



Depuis 1998 salarié à l’A.R.O.E.V.E.N Aquitaine (Association Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances de l’Education Nationale).





2010- 2013 : Responsable "Environnement Développement Durable"



- Développement des actions d'éducation à l'environnement et Développement Durable dans le temps scolaire et des vacances: maternelles aux lycées, enfants, adolescents, équipes, grand publics

- Accompagnement de démarche de Développement Durable

- Formation des animateurs et équipes éducatives



2008-2010 : Responsable secteur « Classes Découvertes Environnement Patrimoine »



- Proposition et mise en œuvre des orientations stratégiques et politiques sur le territoire,

- Développement local du projet associatif et au travail en réseau,

- Gestion administrative, pédagogique, financière, commerciale et humaine,

- Communication et valorisation des actions menées dans et hors de l’école,

- Recherche, suivi partenariats et appels d'offres,

- Coordination dispositif « Car à Pattes », volet écomobilité scolaire, ville de Bordeaux,

- Programmation et gestion des plannings d'activités,

- Recrutement, formation des personnels et intervenants pédagogiques.



2005-2007 : Responsable secteur « Classes Découverte et Sorties Scolaires »



- Gestion pédagogique, administrative et humaine. Développement des relations partenariales,

- Pilotage et évaluation des actions éducatives en milieu scolaire.



2002-2005 :Responsable secteur « Classes Découverte bord de mer »



- Création du secteur. Gestion administrative, financière, pédagogique et d’équipe,

- Conception et développement des activités éducatives, des outils et kits pédagogiques.



2000-2002 : Chargé de projets de développement du secteur « Vacances - Loisirs »



- Elaboration de nouveaux séjours. Direction de centres de vacances France et Etranger,

- Mise en place de projets novateurs dans et hors de l’école.



1998-2000 : Responsable du secteur « Loisirs Educatifs »



- Création du secteur et développement des loisirs éducatifs de proximité,

Coordination du personnel d’animation.

- Formation BAFA et délégués d’élèves.



1995-1997



- Directeur de centres de vacances pour adolescents, - Formateur BAFA.







Compétences clefs :



- Environnement : Mise en place de Plan de Déplacements Scolaires, de projets d’EEDD

- Pédagogie : Accompagnement de projets enseignants, création d’outils et kits pédagogiques,

- Formation : Ingénierie de modules et stages de formation des personnels pédagogiques

- Partenariats : Développement local, recherche de financements et de conventionnements

- Communication : Recherche de nouveaux publics. Valorisation/réalisation d’outils

- Gestion de projet : Accompagnement des porteurs de projets EEDD (écoles, associations, alsh…)

- Evénementiel : Organisation de manifestations : salon de l’environnement, rallye des collégiens



Mes compétences :

Partenariats stratégiques

Développement local

Gestion de projets

Formation

Communication

Pédagogie

Environnement

Développement durable