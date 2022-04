Blanche GOMEZ

Amoureuse de la Nature depuis toujours, c'est tout naturellement que j'ai poursuivi une formation d'Ingénieur écologue pour faire de ma passion un métier et œuvrer, à mon échelle, à la préservation de la biodiversité. Au sein de bureaux d'études, de gestionnaire d'espaces naturels ou d'une grande entreprise, en France métropolitaine, aux États-Unis ou en Nouvelle-Calédonie, cette diversité m'a permis d'appréhender les attentes, les contraintes et les leviers de ces différents acteurs.



C'est ainsi qu'après presque 12 ans d'expériences toutes plus enrichissantes les unes que les autres, je continue à poursuivre cet objectif en prenant aujourd'hui la responsabilité de l'Agence Est du bureau d'étude AUDDICE Environnement, qui accompagne ses clients collectivités et industriels sur les thématiques environnementales, biodiversité et paysage sur un grand quart Nord-Est de la France, de la Champagne-Ardenne à la Bourgogne-Franche-Comté.



Mes compétences :

Biodiversité

Gestion de projet

Veille réglementaire

Botanique

Bureautique

SIG

Écologie

Environnement

Stratégie d'entreprise

Management