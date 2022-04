Blanche-Marie GAKPÉ

Diplômée en Master 2 Professionnel en Sciences Humaines et Sociales, mention Sociologie et spécialité en Management de l'Action Publique et des Entreprises

Je suis à la recherche d'un emploi en tant qu' assistante chargée de mission action sociale



Compétences:

* Gestion de projet en fonction de la situation:sociale, économique et autres

* Définition de méthodologie d'enquête et réalisation

* Adaptation de propositions aux politiques publiques

* Mobilisation de réseau de partenaires

* Contrôle des la réalisation des actions menées et émission de préconisations

* Gestion comptable et administrative d'une structure

* Technique d'animation d'équipe

* Qualités relationnelles et capacité de travail en équipe



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel