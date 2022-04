Récemment diplômée en Restauration du Patrimoine, je recherche activement un emploi au sein d'un atelier de restauration de livres. Je travaille différents supports - papier, parchemin et cuir - et possède également les bases en dorure à la feuille et en reliure contemporaine.



Mes compétences :

Conservation préventive

Histoire de l'art

Joaillerie

Dorure