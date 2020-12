Thomas CHAUVETEAU

Formation spécialisée en immobilier (Master 2 obtenu en 2014) et en contrats (Master 2 obtenu en 2016).



Disposant d’expériences variées (promoteur, agent immobilier, administrateur de biens, notaires, avocats), j'ai appris à comprendre les besoins et attentes de différents corps de métiers de l’immobilier et de leur clientèle.



Attentif et à l'écoute, mon objectif est d'accompagner des sociétés dans leurs projets, en aidant à la négociation et la rédaction des contrats, mais aussi en développant des montages juridiques adaptés à leurs besoins et objectifs.



Mes compétences :

Urbanisme

Droit immobilier

Droit de la construction

Juridique