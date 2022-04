Blanche PASTERNAK

Après une formation de Master II en psychologie et neuropsychologie du développement et des fonctionnements cognitifs à l'université de Nice Sophia-Antipolis, je propose des bilans psychologiques, de la thérapie individuelle et de groupe ainsi qu'à l'intention plus spécifique des seniors, des ateliers de stimulation cognitive.

Je me spécialise en Vidéothérapie axée sur la signifiance (VAS), une des rares approches, en l’état actuel des connaissances, centrées sur la façon dont notre cerveau utilise toute l’information qu’il reçoit pour décider finalement du comportement à adopter. Toute insuffisance d’information essentielle traitée par le conscient va entraîner des décisions, des choix et des comportements inadaptés ainsi qu’une image de soi ne correspondant pas à la réalité. C’est de là que vient tout comportement indésirable que nous pourrions avoir au détriment de soi.

Pour corriger en peu de temps les défauts de fonctionnement du Système du Soi, la solution passe par la Vidéothérapie axée sur la signifiance, méthode intense, profonde, rapide et courte. Dans la plupart des cas, entre six et douze séances avec une moyenne de neuf séances.

Public: Adolescents, adultes, seniors



Mes compétences :

Bien-etre

Développement personnel

Estime de soi

Neuropsychologue

Optimisation

optimization

Personal development

Psychologist

Psychologue