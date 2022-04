Blanche PILVEN

Double culture franco-espagnole, extravertie, optimiste, leader, vraie (attachée aux valeurs : honnêteté, respect, fidélité, confiance, qualité), ouverte, curieuse, sensible et créative, goût pour les arts, organisée, polyvalente, pragmatique, logique, rationnelle.



Après une formation généraliste à l'ESC Rennes j'ai démarré ma vie professionnelle dans l'édition à des postes de marketing opérationnel, depuis 2007 je parfait ma connaissance de la chaine du livre en étant représentante en livres d'art, en anglais, d'éditeurs étrangers parmi les plus prestigieux. Plus qu'un simple travail de vente mon métier m'amène aujourd'hui à conseiller et être force de proposition auprès de points de vente (librairies et boutiques) qui veulent se différentier en proposant des livres pointus et de qualité.



Mes compétences :

Créativité