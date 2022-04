Blanche SIMONNY

Je suis traductice Anglais/français, Médiateure et Responsable de projets de coopération



Pendant 12 ans, j'ai occupé successivement les fonctions de Chargée de la Documentation et des rapports au Secrétariat des instances internationales et de Responsable de programme en charge du Partenariat avec la société civile au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie (Paris).



En 2009, par convenance personnelle, j'ai décidé de me réorienter vers la Médiation. Je viens de terminer mon diplôme universitaire de Médiateure.



En résumé, j'ai des compétences en traduction (anglais/français), en gestion de projet et en médiation.



Mes compétences :

Anglais

Gestion de projet

Médiateur

Médiation

Mise en oeuvre de projets

Planifier

Recherche

Recherche de financement

Traduction

Traduction anglais