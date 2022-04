Blanche TIENTCHEU

Chargée d'études actuarielles à Avilog Expertise, je suis actuellement prestataire pour la CNP. Je suis titulaire du master 2 ISF – Ingénierie Statistiques et Financière à l’université Paris lX Dauphine.



Durant mes études, ma formation a surtout porté sur les domaines statistiques et actuariels. J'ai effectué mon stage de fin d'étude à AXA en tant que chargée d’études actuarielles durant laquelle j'ai crée un outil de calcul des participations aux bénéfices. Je suis actuellement en CDI à Avilog Expertise en tant que chargée d'études actuarielles. Ma mission consiste principalement à la réalisation de calculs induits par des demandes des clients ou par des événements de gestion des contrats en épargne individuelle pour le client CNP Assurances.



De plus J’exprime déjà mon goût pour le contact, les responsabilités et la prise d’initiative dans l’encadrement de jeunes au sein de l’association « AFEV » et de l'organisme « Acadomia ».



Mes compétences :

Microsoft Excel

Visual Basic

R

SAS BASE

SQL