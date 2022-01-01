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Blanchemin SANDRINE

ROUEN

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Rouen dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

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Entreprises

  • LAURENT FONT -  SERVEUSE BAR PMU

    2016 - 2016 SERVICE BAR / TERRASSE. ACCEUIL CLIENT. ENREGISTREMENT DES PARIS DES CLIENTS ET PAIEMENTS DES GAINS DE JEUX...
    INITIATION AUSSI POUR LA PRESSE. RECEPTION ET POINTAGE DU TABAC ET PRESSE....

  • A DOMICILE FRANQUEVILLE ST PIERRE - ASSISTANTE MATERNELLE

    2014 - 2015 ASS MAT A DOMICILE DE 3 PETITS BOUTS CHOU. AVEC HORAIRES ATYPIQUES. QUITTEE MES BEBES SUITE A MUTATION PROFESSIONNELLE DE MON CONJOINT ET PROMOTION A IKEA BAYONNE...

  • FLAMANT VIRGINIE - AGENT DE NETTOYAGE

    2013 - 2014 EMPLOYEE DE MENAGE CHEZ DES PARTICULIERS...

  • Ikea TOURVILLE LA RIVIERE - Employee polyvalente de restauration

    Plaisir 2008 - 2012 EN POSTE SUR; LAVERIE, SALLE, LIGNE, MISE EN PLACE, PRODUCTION, CAISSE, RESTO FOOD CLIENTS MAIS AUSSI RESTO COLLABORATEURS...
    ET UN GRAND MERCI A UN SUPER RESPONSABLE QUI CROYAIT EN MOI POUR EVOLUTION ET UN FUTUR POSTE SUR IKEA BAYONNE

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