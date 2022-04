Je m'appelle Laurine Blanchet, j'ai 18 ans, je suis actuellement au lycée en terminale et je passe le baccalauréat ES (économique et sociales). En septembre j'intègre l'école Pigier à Lyon pour un BTS assistante de gestion PME-PMI. Par conséquent je suis à la recherche d'une entreprise susceptible de me recruter.