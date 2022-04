Blanck ELFI

Coach , phytothérapeute, intervenant



Tout au long de mon enfance et de mon adolescence ma passion s'est orientée très tôt et avec délice sur la nature humaine et les végétaux.

Ma curiosité s'est aiguisée vers la philosophie, la psychologie, la télépathie, les signes par rapport à ce que je sentais en moi



L'opportunité de recevoir des formations ont confortées mes acquis pour être qui je suis aujourd'hui :



* Les symboles ; mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres.

* L'esprit du tao : le yinn et le yang

* Guérison spirituelle : la méditation, exercices de respiration, méthode de transfert de l'énergie

* La métamorphose intérieure : les centres énergétiques

* La guérison vibratoire : éveil énergétique et évolution par les huiles essentielles

* La médecine des Aborigènes d'Australie : soin des corps et rétablissement des âmes;

* Diététique et alimentation saine : étude des aliments, potager traditionnel et biologique.

* Les minéraux : notion de cristallographie, propriétés physiques et chimiques.

* Les huiles essentielles : médecine du docteur Jean-Pierre Willem

* Élixir floraux : pouvoir thérapeutique des 30 élixirs du docteur Bach

* La phytothérapie : traitement des maladies par les plantes

* Secrets traditionnels de beauté et de santé : gommage, masques, huiles de massage, lotions, baumes



Grâce à mes rencontres professionnelles et personnelles, j'explore mes acquis et les affines encore.







Mes compétences :

Harmonisation des énergies : réunification

Soins thérapeutiques : chant, lecture, dialogue

Soins thérapeutiques : massage, mouvement

Dialogue social