Dumez SYLVIE

A qui s’adresse la Gestalt Thérapie ?



Vous souhaitez aborder une nouvelle situation personnelle, professionnelle ou sociale qui vous tient à cœur et dont vous n’arrivez pas à démêler les nœuds ; vous vous sentez entravé(e) ; vous êtes proche du point de rupture, au « bout du rouleau » ; vous ne réussissez plus à faire face au quotidien ; vous traversez une crise de vie ;



vous souffrez :



De difficultés relationnelles et de contact avec les autres (timidité, manque de confiance en soi, inhibitions, sexualité)

De stress, d’anxiété, d’angoisse,

D’insomnie, de dépression,

De troubles alimentaires,

D’une addiction (alcool, tabac, cannabis, autres),

De la co-dépendance à une personne souffrant d’une addiction,

D’un abandon, d’une perte, d’un deuil,

Vous faites face à l’absurde, et cherchez le sens de votre vie.



Votre couple traverse une crise, depuis peu ou longtemps, et vous souhaitez tous deux la dépasser. Vous êtes maltraité(e) par vos enfants, votre conjoint (e), un collègue, ou un supérieur hiérarchique, cette maltraitance va jusqu’à la perversion, le harcèlement moral ou physique, les abus sexuels ou la violence physique.



Difficultés passagères, quête de sens, souffrance sont au cœur de toute psychothérapie. De quelques séances d’aide et d’accompagnement à un travail éventuel de plus longue haleine, selon votre situation et dans le respect de votre personnalité, je vous accueille tel que vous êtes et nous cheminons ensemble vers un mouvement de transformation.



La Gestalt Thérapie est ma référence de base, avec une attention particulière pour la Relation d'Objet. Ma sensibilité à l’expression créative m’amène parfois à proposer des médiateurs plastiques (tels que le dessin, l'écriture, le collage…).



J’ai signé le Code de Déonthologie de l’EAP EAGT (Associations Européennes de Psychothérapie et de Gestalt Thérapie), la Déclaration de Strasbourg et la Charte des Usagers de la Psychothérapie. Je suis membre individuel de la FF2P (Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse).



Je suis déclarée, assurée et habilitée à recevoir des chèques. Mes honoraires sont de 60 € la séance (50 min) et de 120 € les couples (1H30).





" Etre "gestaltiste", c'est développer une position humaniste, accueillir ce qui se présente, sans jugement, dans un espace de rencontre ouvert et chaleureux, tout en se focalisant sur le processus en cours » . Découvrir la Gestalt-thérapie", Martine Périou, InterEditions, 2008.



Mes compétences :

Gestalt thérapie

Certifiée Praticienne de La Trame en 2018