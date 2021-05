Jean-Michel CELESTE

Fort d'une expertise au sein de grands éditeurs de Paie et de compétences RH,

la spécialisation « Chef de projet Digital » de l'IFOCOP me permet de confirmer mes compétences sur la transformation digitale des entreprises et notamment de leur SIRH (pratique de la méthode Agile-Scrum en + de la Linéaire)



De plus, elle me permet de vous offrir pendant les 4 mois, une période d’essai plus avantageuse économiquement.



Savez vous que :

« 76% des entreprises pensent que la transformation numérique est un sujet stratégique et qu’elles l’ont déjà engagée, mais seules 17% l’ont réellement commencée » ?



Vous pressentez positivement ces bouleversements majeurs (communication omnicanale, Big Data, « entreprises libérées »), mais restez circonspect face aux effets de mode et aux grands mots.



Je peux vous accompagner dans la coordination de votre transformation digitale, tout en respectant votre positionnement et vos objectifs.



Et si nous parlions, de vive voix, de l’évolution de votre entreprise ?



Démarrage à partir du 25/10 ! Préparons notre rétro-planning ensemble !



Mes compétences :

Formateur

Paie

Rédacteur

Gestion des Ressources Humaines

Paramétrage de paie

Microsoft Excel

Photographie

Massages Bien être

Soins Energétiques

Sage Accounting Software

PeopleSoft

Microsoft Windows 3.x > Windows 3.1

Microsoft Windows

Microsoft DOS

JavaScript

Apple MacOS