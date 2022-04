Blandeau FRANCK

Passionné par le commerce, mes deux priorités sont : le plaisir et la performance.

Je conçois ma profession comme une adéquation entre une bonne gestion des ressources de l'entreprise (stock, frais de personnel, communication, dynamique commerciale)et la volonté de défendre des valeurs : la solidarité, le respect et le mérite.

J'ai la volonté d'orienter mon travail au plus près du client dans un cadre privilégiant l'accompagnement et la relation commerciale en face à face.

Je suis aussi sur ce site pour échanger sur mes expériences et profiter de la richesse des vôtres.

Si vous partagez mes valeurs et mes convictions alors créez le contact!



Champs de compétences :



Commercial:

- Accueil et prise en charge des clients : vente des produits et gestion du service après vente.

- Applications des techniques de ventes : prise de contact, recherche des besoins et motivations, argumentation et réponses aux objections, conclusion et prise de congé.

- Promotion des outils de fidélisation (carte de fidélité, e-mail) : travail sur l’argumentation, réalisation d’un tableau de suivi.

- Réalisation d’un reporting hebdomadaire.

- Analyse des indicateurs commerciaux et mise en place d’actions correctives.

- Animation : mise en place d’opérations commerciales, de challenges de vente et animation micro.



Encadrement:

- Gestion d’équipe entre 3 et 10 personnes : organisation et planification des tâches.

- Communication : transmission d’informations, de procédures et de résultats économiques.

- Animation de réunion.

Contrôle : respect des normes et des procédures de l’entreprise.

- Évaluation : réalisation d’entretien individuel et animation de réunions.



Ressources humaines:

- Recrutement : constitution d’un fichier candidat, sélection et entretien.

- Gestion de la paie.

- Suivi des contrats de travail : création, rupture, avenant et évolution contractuelle.



Formation:

- Animation de formations : vente, management, gestion économique.

- Construction de formations : évolution des méthodes pédagogiques de transmission et adaptation du contenu par rapport à l’évolution de l’entreprise.



Mes compétences :

Vente

Merchandising

Management

Communication