Traductrice freelance depuis 2006, je suis également Expert judiciaire près la Cour d'Appel de Caen.



Je traduis de l'anglais et du portugais vers le français et du français vers le portugais.



Je suis à votre disposition pour toute nouvelle collaboration de traduction.



N'hésitez pas à me contacter !



A bientôt



Mes compétences :

Traduction

Expertise judiciaire

Traduction assermentée

Traduction technique