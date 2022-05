Nathalie TOMAS

GROUPE TOURNEVILLE- Solution `Packaging



Spécialisé dans la conception et la fabrication d'emballages dans les domaines de la cosmétiques, laboratoires, vins et spiritueux, textiles et industries.



Livrets, Etiquettes à fils, Etuis, Présentoirs, Coffrets, Etiquettes adhésives...



Sociétés faisant partie du Groupe Tourneville : Tourneville - Printor Packaging - Gouzy - Coffret Pack - SMIC - Horticolor - Fleuret étiquette - Editions Le Lorrain - ADEM étiquette